محافظ بورسعيد يتفقد توسعات مصنع الضفائر الكهربائية

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، التوسعات الجارية بمصنع «إس.إى وايرينج سيستمز» لتصنيع الضفائر الكهربائية الذي تديره مجموعة سوميتومو اليابانية المتخصصة في إنتاج الأسلاك والضفائر الكهربائية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

زيادة الإنتاج المحلي

وأشاد محافظ بورسعيد بالتوسعات التي شهدها المصنع التي تعمل على زيادة قدرة المصنع لتصنيع الكابلات 3 أضعاف، مع زيادة نسبة المنتج المحلي 70%؜، كما تفقد الأقسام المسؤولة عن تصنيع الأسلاك الكهربية، مشيرا إلى أن التوسعات الجديدة التي شهدها المصنع تساهم في توفير آلاف من فرص العمل للشباب في جميع التخصصات، في ظل أعمال التطوير والتوسع لتوفير فرص عمل أكثر لأبناء المحافظة.

طفرة صناعية كبيرة ببورسعيد

وأوضح «الغضبان» أن بورسعيد تشهد طفرة صناعية كبيرة، بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن الرئيس السيسي وجه بتحويلها إلى محافظة صناعية، وهناك دعم غير محدود من الرئيس للصناعة.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تعمل على تيسير الإجراءات لإقامة مشروعات استثمارية تهدف لخلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتسعى جاهدة لتذليل أية عقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في توفير فرص عمل للشباب، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات.

جدير بالذكر أن شركة الضفائر الكهربية حصلت في 2023 على المركز الأول على مستوى أوروبا والمركز الـ13 على مستوى العالم في مسابقة المهارات الخاصة بالصناعة، ويعد أول مصنع في مجموعة سوميتومو أوروبا يحصل على شهادة الأيزو لإدارة الطاقة مما يعكس اهتمام الشركة بالنظام البيئي وترشيد استهلاك الكهرباء، كما يعد مصنع بورسعيد هو أكبر مصنع على مستوى أوروبا من حيث حجم الإنتاج.