تمويل 33 ألفا و368 مشروعا في البحيرة بـ3 مليارات و215 مليون جنيه

شهد «مشروعك» تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية، في محافظة البحيرة، إذ بلغ إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن 3 مليارات و215 مليون و526 ألف جنيه، وذلك لتمويل 33 ألفا و368 مشروعاً استثمارياً متنوعاً.

وساهمت تلك المشروعات فى توفير أكثر من 86 ألف فرصة عمل لشباب الخريجين، بمدن ومراكز محافظة البحيرة.

حجم قروض «مشروعك» في البحيرة

ومن جانبه، قال أكرم مكرم، المدير التنفيذي لـ«مشروعك» أن إجمالي حجم القروض الممنوحة خلال شهر أكتوبر الماضى من خلال «مشروعك» بلغ 4 مليون و940 الف جنيه وذلك لتمويل 21 مشروعاً استثمارياً متنوعاً،

وأوضح، أن المشروع يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات استثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع والذى يبدأ من 25 ألف جنيه حتى 2 مليون جنيه.

«مشروعك» بوابة الشباب لريادة الأعمال

ومن جهتها، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن المشروع يُعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحة قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد فى دعم الاقتصاد الوطني.

ووجهت نائب محافظ البحيرة بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، مع الإلتزام بإجراءات التقديم و الاستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع متمثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة «مشروعك».