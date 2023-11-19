إزالة 46 حالة تعد على الأراضي الزراعية في 6 مراكز بالبحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، عددا من الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، أسفرت عن إزالة 46 حالة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية

وأسفرت الحملات عن إزالة 46 حالة تعد بمساحة 9377 مترا مربعا بنطاق 6 مراكز كالتالي:

- 3 حالات تعد بمساحة 2900 متر مربع، عبارة عن أسوار ومباني بالطوب الأبيض وسملات خرسانية برشيد.

- 16 حالة تعد بمساحة 2150 مترا مربعا بقريتي دسونس أم دينار وزاوية غزال بدمنهور.

- 13 حاله تعد على الأرض الزراعية بمساحة 2088 مترا مربعا بقرية المسين بالدلنجات.

- 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 783 مترا بنطاق قرية فيشا بالمحمودية.

- 7 حالات تعد بمساحة 734 مترا مربعا بشبراخيت.

- 3 حالات تعد بمساحة 722 مترا مربعا بنطاق قرية سمخراط بالرحمانية.

تكثيف حملات إزالة التعديات

وتأتي حملات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم، لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائي أو التعديات على الأراضي الزراعية.

كما وجهت نائب محافظ البحيرة بالتصدي بقوة وحزم لكل أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.