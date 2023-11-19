«الحرية المصري» ينظم ندوة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات

نظمت أمانة قسم السلام أول حزب الحرية المصري، أمانة العاصمة، بقيادة جلال الزغاط عضو الهيئة العليا وأمين العاصمة، ورئاسة محمد أبوجريده أمين القسم، ندوة تحت «الأمن القومي .. والوعي الوطني»، وذلك من خلال «حملة مسيرة ومسار.. من أجل التنمية والاستقرار»؛ لدعم المشرح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي

وخلال الندوة جرى استعراض إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال العشر سنوات الماضية مدى التقدم الذي تم في البنية التحتية بمصر وتطوير المناطق العشوائية إلى مناطق آدمية ومتطورة.

وأشار جلال الزغاط، أمين العاصمة، إلى التقدم الذي حققه الرئيس السيسي على مستوى العلاقات الخارجية ودوره في الدفاع عن القضية الفلسطينية وإصراره على حل الدولتين ومنع التهجير القسري لأهل غزة والدفاع عن الأمن القومي لمصر، من خلال حماية جميع الحدود المحيطة بالبلاد بتسليح الجيش بأحدث الأسلحة المتطورة وقدرته على التحرك الاستراتيجي بين الدول ومع الدول لحماية المصالح المصرية.

وشدد على المواطنين بضرورة الذهاب إلى المقرات الانتخابية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة؛ لإرسال رسالة مهمة إلى العالم اجمع بتمسك الشعب المصري بالسيسي رئيسا لمصر والالتفاف حوله من أجل حماية ودعم الجبهة الداخلية لمصر.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأضاف: «نتعامل مع هذه الانتخابات الرئاسية على أنها من الأعياد المصرية التى تخرج فيها الاسر المصرية والجيران والأهل إلى اللجان الانتخابية للاحتفال بهذا العيد القومى المهم والمؤثر تأثير مباشر فى مستقبل مصر وأمنها القومي».