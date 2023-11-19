عمرو دياب يتألق في أضخم حفلات السنة بدبي

أحيا الفنان عمرو دياب حفلا غنائيا ضخما في ساحة كوكا كولا أرينا في دبي وسط حشد جماهيري غير مسبوق.

وقبل الحفل بساعات احتشد الآلاف من محبي الهضبة في ساحة كوكاكولا أرينا في انتظار نجمهم المفضل، وبالفعل صعد عمرو دياب الى المسرح على أنغام أغنية «يا أنا يا لا».

وقدم عمرو دياب على مدار ساعتين باقة من أجمل أغنياته مثل «أجمل عيون، أنت الحظ، يتعلموا، تملي معاك، ميدلي العالم الله نور العين ليلي نهاري، شكرا من هنا لبكره، هتتدلع، لو اتساب، قمرين».

كما فاجأ عمرو دياب جمهور الحفل وغنى أحدث أغنياته والتي تحمل اسم «ياقمر لو في منك اتنين»، وهي المرة الأولى التي يغنيها في حفل جماهيري وذلك قبل صدورها.

يذكر أن الفنان عمرو دياب كان قد قرر تأجيل هذا الحفل منذ الشهر الماضي نظرا للأحداث السياسية التي مرت بها المنطقة.