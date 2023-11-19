«الأرصاد»: أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب غزة لمدة 3 أيام متواصلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنّ المنخفض الجوي المتعمق الموجود الآن على سطح البحر المتوسط، يبدأ خلال الساعات المقبلة التحرك من غرب البلاد ويمتد إلى الداخل، كما يمتد تأثيره إلى الدول الواقعة شرق مصر وبلاد الشام.

أمطار غزيرة على فلسطين لمدة 72 ساعة

وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّ المنخفض الجوي يصحبه رياح شديدة وسرعات تصل إلى أكثر من 50 كيلومترا في الساعة، وأمطار غزيرة ورعدية على فلسطين وبلاد الشام لبنان، الأردن، سوريا، ما يؤدي إلى انخفاض كبير في قيم درجات الحرارة.

انخفاض درجات الحرارة

وتابعت غانم، أنّ قطاع غزة ستكون الأكثر تأثرا بالمنخفض الجوي، ونشاط الرياح والأمطار الغزيرة بكميات كبيرة، لأنها الدولة الأقرب لمصر من الجهة الشرقية، وستستمر لنحو 72 ساعة المقبلة، وأنّ درجات الحرارة تتراوح بين 18-22 درجة مئوية، حيث يسود طقس بارد نهارا وشديد البرودة ليلا، وتتراوح درجة الدرجة الصغرى بين 16-17 درجة، فى حين أنّ المناطق الجبلية ببلاد الشام وفلسطين ستشهد مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة.

وأكدت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ التحسن التدريجي في حالة الطقس يبدأ مساء الثلاثاء المقبل، بعد انتهاء تأثير المنخفض الجوي.