أمطار تضرب القليوبية وإعلان حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس

ضربت أمطار محافظة القليوبية خلال الساعات الأخيرة، وتراوحت شدتها ما بين خفيفة ومتوسطة، دون تأثر الحركة المرورية وحركة الأفراد على الطرق الرئيسية أو شوارع المدن، مع انتظام اليوم الدراسي وعدم صدور قرار بتعطيل الدراسة.

أمطار متفاوتة الشدة تضرب القليوبية

وتزامنا مع الأمطار متفاوتة الشدة شهدت محافظة القليوبية انتشار السحب الكثيفة في سماء المحافظة، وسط إعلان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار وتأثيرات المنخفض القطبي.

تأثر البلاد بالمنخفض القطبي

وتزامنت الأمطار التي ضربت القليوبية مع تأثر البلاد يالمنخفض القطبي، لذا تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، حيث جرى نشر معدات وسيارات شفط المياه بالمناطق الحيوية بالمحافظة، والتأكيد بصفة مستمرة على جاهزية المحطات وطلمبات الروافع والشبكات وتطهير شنايش الأمطار وصلاحية المولدات الكهربائية، وتوافر المواد البترولية اللازمة لتشغيل المولدات وخطة الانتشار المعدة، والتأكد من عملها بكامل طاقتها.

وأوضح محافظ الإقليم لـ«الوطن»، رفع درجات الاستعداد مع بدء الأمطار التي ضربت القليوبية اليوم في إطار خطة المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، لافتا إلى أن إجمالي المعدات التي استعدت بها المحافظة بالتنسيق مع شركة المياه لاستقبال موسم الأمطار نحو 239 معدة متنوعة المهام جرى توزيعها على مناطق تجمع مياه الأمطار بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة، موضحا أن أطوال شبكات الصرف الصحى بالمحافظة تصل إلى 3226 كم، فيما بلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحى بالمحافظة 22 محطة، ومحطات رفع الصرف الصحى 193 محطة.