«الأرصاد»: سحب ممطرة ورعدية على القاهرة والجيزة خلال ساعات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ الصور الصادرة عن الأقمار الصناعية تشير إلى امتداد وتحرك السحب الممطرة والرعدية من شمال البلاد للدخل، خلال الساعات المقبلة، إذ إنّ من المقرر أن تمتد إلى محافظات وسط وجنوب الدلتا، وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى والجيزة.

أمطار على القاهرة والجيزة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في تقرير تفصيلي صادر عنها، أنّ المنخفض الجوي الذي يؤثر على سطح البحر المتوسط، جاء تزامنًا مع مرتفع بارد قادم من طبقات يعمل على زيادة كميات السحب الممطرة ما بين متوسطة وغزيرة ورعدية احيانا، على مناطق متفرقة من البلاد، إضافة إلى وجود انخفاض في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تمتد إلى القاهرة والجيزة في فترة بعد الظهر، وفقًا لصور الأقمار الصناعية.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

وأكدت الأرصاد، أنّ الرياح المثيرة للرمال والأتربة ستنشط بداية من المناطق المفتوحة والصحراوية والصحراء الغربية وصولا إلى شمال الصعيد وسيناء وشمال وجبال البحر الأحمر، وستتراوح سرعاتها بين 60 و70 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الموج يتراوح بين 3 و5 أمتار.

أمطار على المحافظات حاليا

وأكدت الأرصاد، أنّ هناك أمطارًا غزيرة ورعدية تشهدها عدد من المحافظات منذ الصباح الباكر، وتشمل «السلوم - لعلمين - مطروح - الضبعة - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد».