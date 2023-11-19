«الشباب» توقّع بروتوكولا مع بنك مصر لإطلاق حملة للتوعية بالشمول المالي

شهد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وشريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي، اتفاقا لإطلاق حملة للتوعية بالشمول المالي، حيث وقّع الاتفاق، عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وسعيد مازن، الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة، بحضور هند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، وخالد بسيوني، مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، ولفيف من قيادات بنك مصر والوزارة والبنك المركزي المصري.

ولفت الدكتور أشرف صبحي، إلى رؤية الدولة المصرية في وضع الثقافة المالية والعمل على رفع الوعي بالشمول المالي والتحول الرقمي، والعمل على تمكين فئات الشباب في التحكم بمستقبلهم المالي من خلال الاستفادة من تكنولوجيا المدفوعات الرقمية التي يقدمها بنك مصر، إضافة إلى منتجات وخدمات الشمول المالي المقدمة للشباب خلال حملة «جيل بكرة» وذلك بنحو 300 مركز شباب مستهدف ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» في الفترة من 2023 وحتى 2025، التي تنفذها وحدة الشمول الرقمي والمالي بالوزارة.

وأكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أنّ البنك دائما يحرص على دعم الشباب في جميع المجالات، كما يحرص على دعم أنشطة وزارة الشباب والرياضة، باعتبارها من الأدوات المهمة التي تدعمها الدولة المصرية، خاصة لكون الشباب يمثل الشريحة الأكبر من المجتمع المصري، من خلال الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم قيمة مضافة لهم.

وقال شريف لقمان، وكيل محافظ قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي، إنّ توقيع البروتوكول اليوم يأتي استكمالا لأوجه التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والبنك المركزي، حيث يأتي الاهتمام بالشباب تنفيذا لتوجهات الدولة المصرية ممثلة في جميع مؤسساتها.

وأوضح أنّ البنك المركزي يعمل على توجيه البنوك على الوصول إلى الشباب من خلال استغلال أوجه التعاون مع الوزارة، وتدشين حملات للتوعية المالية بأهمية الشمول المالي والتحول الرقمي والعمل على توفير الخدمات والمنتجات المصرفية بما يتماشى مع متطلباتهم.

ووجّه لقمان، الشكر إلى وزير الشباب والرياضة، على دعمه الدائم لملف الشمول الرقمي بين الشباب، لافتا إلى زيادة نسب الشمول المالي على مستوي الجمهورية والتي وصلت إلى 67.3% في يونيو 2023، فضلا عن الاهتمام بمحور التثقيف المالي، كما وجّه الشكر لاتحاد البنوك وبنك مصر على دعم ملف الشمول الرقمي والمالي، والمشاركة في حملات التوعية والشمول المالي بمراكز الشباب.