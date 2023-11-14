تفاصيل قرض السلع المعمرة من بنك مصر.. «افرش بيتك بالتقسيط»

دائما ما يشغل المقبلين على الزواج بالهم بتجهيز منزلهم الخاص من الأثاث والأجهزة المنزلية، كما يبحث البعض أحيانا عن التجديد، ولكن أحيانًا لا يكون هناك وفرة من المال، لذا يلجأ البعض إلى القروض المناسبة وهو ما نرصده في السطور التالية.

ويقدم بنك مصر المملوك للدولة قرض لـ«فرش الشقة» والأجهزة المنزلية، ويطلق عليه قرض السلع المعمرة، إذ أنه يشمل الأثاث المنزلي مثل غرف النوم، حيث يمكن استخدام القرض لشراء سرير، ودولاب للملابس، وتسريحة، وطاولة تلفزيون، ومجموعة من الأثاث الأخرى المتعلقة بغرفة النوم.

قرض لتجهيز المنزل

ويمكن أيضًا شراء غرف المعيشة مثل كنب وكراسي وطاولات قهوة ووحدات تلفزيون وأثاث المعيشة الأخرى، وغرف الطعام والأثاث الخارجي والأثاث المكتبي، وكذلك الأجهزة المنزلية من الثلاجات، والغسالات، وأفران الميكروويف، وأجهزة التلفزيون، وغيره.

فرش الشقة حتى 500 ألف جنيه

ويتيح بنك مصر إمكانية تجهيز الشقة عن طريق برامج التمويل سواء «الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب/ القسط الشهري، الموظفين بشهادة إثبات الدخل، أصحاب المهن/ الأعمال الحرة، أصحاب/ مستحقي المعاشات بتعهد تحويل المعاش أو بدون، أصحاب الأوعية الادخارية للمصريين والأجانب».

ومن شروط الحصول على قرض وفقًا للموقع الرسمي لبنك مصر، أن يكون الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا، والحد الأقصى لنسبة التمويل 100%، والحد الأقصى لمدة القرض 120 شهرا، ويكون الحد الأقصى لقيمة القرض 500 ألف جنيه، أي يمكن تجهيز الشقة حتى مبلغ 500 ألف جنيه

ويحتاج العميل لتقديم صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، وأصل إيصال المرافق على مقر إقامته، وعرض أسعار السلعة معتمدًا من المورد أو الموردين المتعاقدين مع البنك.