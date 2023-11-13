«اشتري شقة وسدد على 20 سنة».. تفاصيل قرض التمويل العقاري من بنك مصر

توفر العديد من البنوك المصرية قروضاً خاصة بالتمويل العقاري، والتي تختلف التفاصيل الخاصة بها وفقاً لكل بنك، ومن ضمن تلك البنوك، بنك مصر الذي يتيح للمواطنين فرصة لشراء شقة والسداد على 20 عاماً.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية تفاصيل قرض التمويل العقاري من بنك مصر والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل قرض التمويل العقاري

- أكبر قيمة تمويل تصل إلى 5 ملايين جنيه مصري.

- أطول فترة سداد تصل إلى 240 شهرا.

- سعر عائد تنافسي.

- أقل مصاريف إدارية للقرض ويتم تحصيلها عند صرف القرض.

مميزات القرض

- تأمين مجاني على الحياة في حالة الوفاة.

- إمكانية منح القرض للزوج والزوجة في حالة عمل الزوجة.

- إمكانية منح القرض بضمان وحدة سكنية أخرى، ويجب أن تكون مسجلة في الشهر العقاري.

- إعفاء العميل من مصاريف فتح الحساب، وكذلك الدمغة النسبية ومصاريف الاستعلام الائتماني.

المستندات المطلوبة

- يجب على العميل عند الذهاب إلى بنك مصر للحصول على القرض إحضار بيان بالدخل الشهري.

إحضار صورة بطاقة الرقم القومي.

- إحضار إيصال مرافق.