برلماني يطالب بتيسير اشتراطات البناء وتحديد الأحوزة العمرانية

قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يعد استكمالا لرؤية القيادة السياسية في مصر في تحقيق الاستقرار والتنمية وإنهاء ذلك الملف بشكل جدي.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء.

معوقات في إجراءات الحصول على تراخيص البناء

واستعرض «قرقر»، في كلمته، تاريخ ارتكاب المواطنين لتلك المخالفات والتي جاءت نتيجة معوقات في إجراءات الحصول على تراخيص البناء، مشددًا على ضرورة تعديل قرار الحكومة بشأن اشتراطات البناء بالتوازي مع إقرار ذلك القانون، وذلك لتسهيل إجراءات البناء، مؤكدا أن قطاعا كبيرا من المواطنين في انتظار اشتراطات مناسبة للبناء وتحديد الأحوزة العمرانية وذلك لبناء مساكن لأولادهم وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وأشار وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إلى ملف اشتراطات البناء والأحوزة العمرانية، سيخدم نحو 15 مليون شخص يعملون في ذلك القطاع، وهو ما سيساعد في حل المشكلة الاقتصادية، داعيًا الحكومة لسرعة إصدار الأحوزة العمرانية بالقرى، وكذلك إعادة النظر في الاشتراطات الخاصة بالبناء، لاسيما في القرى، نظرا لطبيعتها الخاصة.