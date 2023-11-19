تداعيات الطقس في مطروح.. رفع حالة الطوارئ وسحب مياه الأمطار من الشوارع

تستمر حالة الطقس غير المستقر في مطروح، تزامنا مع نوة المكنسة التي تضرب المحافظة، وتسببت في سقوط أمطار ونشاط حركة الرياح، وتابع عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، رفع تجمعات مياه الأمطار من خلال فرق الطوارئ، كما تم الدفع بمعدات وسيارات المركز في الشوارع الرئيسية والميادين العامة والطريق الدولي، طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

حالة الطقس في مطروح

وطبقاً لحالة الطقس في مطروح، اليوم، أكد رئيس مدينة مرسى مطروح استعداد المعدات وسيارات مجلس المدينة وفرق الطوارئ لرفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار، فور سقوط أمطار أخرى من خلال معدات وسيارات الحملة الميكانيكية وإدارة تحسين البيئة المسئولة عن التعامل مع الطقس غير المستقر وحالات الطوارئ تحت إشراف نواب رئيس المدينة.

رفع تجمعات مياه الأمطار

وقال رئيس المدينة، إنه مع عدم استقرار الطقس في مطروح، جرى التنسيق مع الجهات المعنية التي تتعامل مع رفع تجمعات مياه الأمطار مع الحماية المدنية والمرور والموارد المائية والري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي في حالة الطوارئ لضمان سرعة التخلص من المياه التي تعيق حركة المرور، خاصة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والطريق الدولي، وذلك ضمن جهود المدينة حتى انتهاء النوة.

نوة المكنسة في مطروح

ووجه رئيس مدينة مرسى مطروح، رؤساء المدن والقرى بالتعامل مع نوة المكنسة ومستجدات الطقس في مطروح، واستمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ لكافة المعدات والسيارات الخاصة بالتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بنطاق الأحياء الثمانية بالمدينة والطرق السريعة شرقا وغرباً، ومتابعة تقارير هيئة الأرصاد الجوية، وتلقي جميع الشكاوى والبلاغات من المواطنين من جميع الأحياء والقرى بغرفة عمليات المجلس لتعمل على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على رقم 0464933158 / 0464935266، والتنويه عبر صفحة مدينة مرسى مطروح الرسمية للتنبيه بما يستجد.