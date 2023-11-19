«تعليم البحيرة»: انطلاق البرنامج التدريبي للمعلمين

أعلن يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، عن انطلاق تنفيذ البرنامج التدريبي للمعلمين لتعزيز قيم المواطن بجميع الإدارات التعليمية بالبحيرة، في إطار حرص الوزارة على بناء الإنسان المصري المتوازن، متمتعا بكافة قيم المواطنة والوعي المجتمعي، وذلك خلال حضوره لجلسة البرنامج التدريبي الخاصة بإدارة بندر دمنهور لتدريب المعلمين على بناء الوعي الوطني والمواطنة التي عقدت اليوم بمركز إعداد القادة بدمنهور.

المستهدفون من البرنامج التدريبي للمعلمين

يشار إلى أن المستهدفين من التدريب هم «مديري المدارس، المعلمين، أخصائي اجتماعي واحد من كل مدرسة، ورئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية، أمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية».

كما يهدف التدريب إلى زيادة الوعي والإدراك للمسئولية تجاه المجتمع والوطن ومواجهة التحديات التي يفرضها التحول الرقمي، والتي تتطلب إعداد جيل قادر على استخدام التكنولوجيا بمسؤولية ووعي، وتفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة، والعمل على إكساب المشاركين المعارف والمهارات.

ويجرى التدريب من خلال المدربين المعتمدين من الأكاديمية المهنية للمعلمين، والكوادر من الأكفاء والمتميزين في التدريب من الموجهين والمعلمين والأخصائيين.

البرنامج يعمل على تعزيز قيم المواطنة

وأشار وكيل تعليم البحيرة إلى أن البرنامج التدريبي للمعلمين لتعزيز قيم المواطن يستمر لمدة 3 أيام، اليوم الأول الوعي والمواطنة، واليوم الثاني التربية الإيجابية، واليوم الثالث خطة عمل.