إزالة 165 حالة تعد خلال حملات مكبرة في 5 مراكز بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، التعاون المستمر بين أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدرا أساسيا لإنتاج الغذاء.

إزالة 67 حالة تعد بالبناء المخالف

واستعرض المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة، حيث تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 165 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مدار الـ3 أيام الماضية، حيث تم إزالة 67 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بقرى «الحسينية - بني صامت - أبوجرج - شلقام»، بمركز بني مزار والأحياء الرئيسية بالمدينة.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وفي مركز سمالوط، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة للإزالات، بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تم إزالة 59 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرى «منقطين - أسطال – طحا – قلوصنا – بني خالد»، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض وتحرير محاضر للمخالفين.

كما نفذت الوحدات المحلية لمراكز «المنيا - مطاي - ملوي» حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة 39 حالة تعد منها 19 حالة بقرية بني أحمد الغربية بمركز المنيا، وحي جنوب المدينة، و17 حالة بقطاع منبال التابعة لمركز مطاي، إلى جانب إيقاف 3 حالات بناء بدون ترخيص بأحياء مدينة ملوي، وتم التعامل الفوري والإزالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.