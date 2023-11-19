مواصفات بطاقة الاقتراع في انتخابات الرئاسة.. علامات ورموز تأمينية

بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة، في طباعة ما يزيد على 67 مليون نسخة بطاقة اقتراع للناخبين على مستوى الجمهورية، إذ أن عدد الناخبين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين والذين يحق لهم التصويت 67 مليون مواطن.

انتهاء فترة التنازلات

وتأتي هذه الخطوة عقب انتهاء الفترة المحددة لتنازلات المرشحين عن ترشحهم لخوض السباق الانتخابى في 15 نوفمبر، دون تقدم أي مرشح بتنازل عن طلب ترشحه، كما انتهت الفترة التي حددتها أيضا الهيئة الوطنية للانتخابات، لتقديم طلبات تعديل مقر الاقتراع للناخبين في يوم 15 نوفمبر الجاري .

تفاصيل بطاقة الاقتراع

وتحتوي بطاقة الاقتراع التي سيدلي فيها الناخبين بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، على علامات ورموز تأمينية لضمان عدم التلاعب فيها، كما تتضمن ترتيب وأسماء المرشحين وشهرتهم ورموزهم الانتخابية، إذ يأتي المرشح الرئاسي عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي رمز «النجمة»، في الترتيب رقم واحد ببطاقة الاقتراع، يليه في المركز الثاني المرشح محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمز «الشمس»، بينما يأتي في الترتيب الثالث المرشح عبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز «النخلة»، والرابع هو المرشح حازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز «السلم».