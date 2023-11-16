عبد السند يمامة: تخصيص المتحدة 100 دقيقة لكل مرشح لعرض برنامجه يصب في مصلحة العملية الانتخابية

وجه المرشح الرئاسي، عبد السند يمامة، التقدير والشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على مبادرة بمنح 100 دقيقة إعلانية مجانا لكل مرشح رئاسى.

وقال: «كل الشكر لحضراتكم وهذا عهدنا بالشركة المتحدة في تحقيق الحيادية والشفافية للعملية الانتخابية في أهم استحقاق انتخابي على الإطلاق».

وأضاف: «سنقوم غدا بإذن الله بإخطاركم بالخطوات العملية لوضع المبادرة المقدرة موضع التنفيذ».

تعليق «يمامة» على مبادرة المتحدة

وقال المرشح الرئاسي في تصريح لـ«الوطن»، إن قرار يؤكد مبدأ الشفافية، وأن الشركة المتحدة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، دون الانحياز إلى أحد، إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص، وتشجيعا للمنافسة الشريفة التي تعود على الوطن بالنفع والفائدة.

وأضاف «يمامة»، أن البرار يتيح الفرصة أمام كل مرشح لعرضه برنامجه الانتخابي باستفاضة، أمام الناخب المصري، ويفسح المجال أمامه لاختيار المرشح الذي يعير عنه وفقا لرؤيته.

قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بكل وسائلها، منح كل مرشح رئاسي «100 دقيقة إعلانية» بالتساوي، وذلك إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص، وتشجيعا للمنافسة الشريفة التي تعود على الوطن بالنفع والفائدة.

جاء ذلك في إطار الالتزام بمحددات وضوابط الانتخابات الرئاسية، ودعما وتشجيعا للعملية الانتخابية.

وتكون هذه الإعلانات، مجانا بالكامل من الشركة المتحدة، وأن يكون محتواها وفقا للضوابط والمعايير، التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجري إذاعتها في أوقات مشاهدة جيدة، وبالعدل بين المرشحين.