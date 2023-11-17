المستشار محمود فوزي: العملية الانتخابية التعددية مفيدة الآن وللمستقبل

رد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، على مزاعم البعض بأن هناك مواءمات في الانتخابات الرئاسية الحالية، وأنها لن تكون بقوة نظيرتها في الدول الكبيرة المتقدمة، قائلًا إن هذا طرح غير سليم لا شكلًا ولا موضوعًا.

وذكر «فوزي» أن العملية الانتخابية التعددية مفيدة الآن ومفيدة للمستقبل، ولا بد من وجود الانتخابات، وليس من المفيد أبدًا أن يتنازل أو يرفض أحد وجودها.

وأضاف «فوزي»، خلال حواره ببرنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «ON»، ويقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، أن مصر لديها دستور يشير إلى أن مدة رئيس الجمهورية 6 سنوات، على أن تجرى في نهايتها انتخابات.

وأكد أن الانتخابات جادة والمرشحين موجودون، وربما يكون هناك حظوظ أكثر من غيرها، فنحن أمام مرشح لديه تجربة وخبرة ومقومات ومؤهلات شخصية، ربما تمنحه الميزة الأفضل.