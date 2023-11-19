ممثل حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: برنامجنا يملك 3 رؤى ضمن 2030

أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثل حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أن بناء الإنسان أحد أهم أولويات الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي، مضيفًا أن برنامج المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي يملك رؤية اجتماعية وسياسية واقتصادية تجسدها رؤية مصر 2030، ويجرى تحديث استراتيجية البرنامج بشكل مستمر وفق المعطيات المطروحة على الساحة والتحديات التي تشهدها الدولة المصرية.

المحور المجتمعي

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمناقشة رؤى المحور المجتمعي في برامج مرشحي الرئاسة تحت عنوان «قراءة في المحور المجتمعي لمرشحي رئاسة الجمهورية»، وذلك بمقر التنسيقية.

وشهدت ورشة العمل التي استمرت لأكثر من 3 ساعات، تفاعلًا بين الحضور ومناقشات حول قضايا المحور المجتمعي، وهي: «الصحة، التعليم، الأسرة، المرأة، العدالة الاجتماعية، تمكين الشباب»، في إطار البرامج الانتخابية لمرشحي الرئاسة.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أدار ورشة العمل، ريهام الشبراوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور ممثلي الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة، النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية ممثلا لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إيمان طلعت، ممثلة حملة حازم عمر، عمرو عبد الباقي، ممثل حملة عبد السند يمامة، حسين هريدي، ممثل حملة فريد زهران، والنائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن التنسيقية.

ومن أعضاء التنسيقية، أحمد صبري، فيولا فهمي، شادي الحديدي، محمد أسامة، تقى شاهين، لطفي سالمان، نسمة حمدي، محمد الصوفي، أسماء عبدالله، إسراء طلعت، محمود ناجي عبدالعزيز، محمد إيهاب البحيري، صفاء حسني، أسماء الهرش، أمير هاني، محمود رمزي، سعيد شحاته، إيمان محمد سلام، هبة الله حسام الدين، محمد طارق نصير، محمد الالفي علام، بسمة العقده، أحمد مسعد زهران، جميلة ذكي، مريم طلعت السادات، حنان حسين، رامي عمرو.

كما شارك من لجنة الدمج، السيد شحتة، خليل رزق خليل، ومن شباب الجامعات، هويدا عاصم شعبان سارة عصام خيرى عيد، أحمد محمد سيد، من جامعة حلوان، علي حمدى علي، محمد مجدى الغراب، إسماعيل محمد عبدالفتاح، من جامعة طنطا، أكرم سيد أبو النور، مريم عبداللطيف، من جامعة كفر الشيخ.