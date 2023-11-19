«الداخلية» توجه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي لذوي الهمم في منازلهم

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيا ولوجستيا لتقديم جميع الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي و المُصدرات المُميكنة، بنطاق 11 محافظة، وهي: (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – مطروح - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – شمال سيناء)، وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 11 ألفا و721 بطاقة رقم قومي، و32 ألفا و592 مصدرا مميكنا.

استمرار عمل القوافل بالمحافظات

وتقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك إعتبارا من يوم 16 /11/ 2023، نظرا للإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق.

وواصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة، لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، وجرى تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرا على المواطنين.

وأسفرت عن استخراج وتوصيل عدد 654 بطاقة رقم قومي، وعدد 227 مصدرا مميكنا، كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لعدد 15 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

ويواصل القطاع إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادي الرياضية، وجرى إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، إذ جرى استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لعدد 236 مواطن ومواطنة، بالإضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجى لكبار السن وذوي الهمم «قادرون باختلاف» لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، إذ جرى استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد 299 من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشارت الوزارة إلى أن تلك الإجراءات لاقت قبولا واستحسانا المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرا للوقت والجهد.