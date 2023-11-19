رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الداخلية» تضبط المتهم بتعريض حياة المواطنين للخطر بسيارته في الدقهلية

كتب:

محمد بركات
12:25 م | الأحد 19 نوفمبر 2023
صورة أرشيفية - متهم

صورة أرشيفية - متهم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على فيس بوك، تضمن قيام قائد سيارة بالسير برعونة وتعريض حياة المواطنين للخطر بالدقهلية.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية مقطعا على فيس بوك، ظهر فيه شخص وهو يقود سيارة ملاكي برعونة وفتح باب السيارة الأمامي حال سيره بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية معرضا حياة المواطنين للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وجرى العرض على النيابة المختصة.

اقرأ المزيد:

القبض على 3 أشخاص أثناء سرقة حواجز حديدية من مخزن بالجيزة

القبض على متهم بتزوير شهادة إثبات قيد لابنته في مدرسة لغات بأكتوبر

القبض على عاطلين بتهمة النصب على المواطنين في منشأة القناطر 

القبض على عاطل بتهمة النصب على أحد الأشخاص في أكتوبر
بقلم محمد بركات