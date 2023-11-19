أمين «حماة المستقبل» بالجيزة: صوت كل مواطن مؤثر في الانتخابات

حث مصطفى جعفر سالمان، أمين عام حزب حماة المستقبل بمحافظة الجيزة، وعضو مؤسس كتلة الحوار، وعضو أمناء مجلس الشباب المصري، المواطنين على المشاركة في الانتخابية الرئاسية، موضحًا أنّ صوت كل مواطن يشكل فارق كبير، خاصة أن كل الإجراءات التى تجرى حول العملية الانتخابية تعبر عن شفافية ونزاهة، وتأكيد ضمان حق الاقتراع لكل ناخب والمساواة بين جميع الناخبين وسط إشراف قضائي نزيه ودعوات موجهة لكل المنظمات الدولية للإشراف على الانتخابات.

القيادة السياسية

وقال"سالمان" إن حث المواطنين على المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي أولوية لما تحمله من رسائل عدة بالداخل والخارج أولها تأكيد الاصطفاف خلف القيادة السياسية وأن المصريين على قلب رجل واحد من أجل الحفاظ على سيادة الوطن ومقدراته، وأن مصر ستظل باقية وصامدة في طريق البناء والتنمية الذي اتخذته منذ ثورة 30 يونيو، مهما أحيطت من تحديات وتوترات بالمنطقة وعالميا.

مسيرة البناء والتنمية والإصلاح

وأضاف أمين حزب حماة المستقبل بالجيزة، أنّ المشاركة فى الانتخابات واجب وطني وهذه المرة له العديد من الأهداف في مقدمتها استكمال مسيرة البناء والتنمية والإصلاح الاقتصادي وجني ثمار المشاريع القومية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأربعة الماضية، مؤكدا أن الحشد الانتخابي في الداخل والخارج سيدل على وعي المصريين وثقافتهم ووطنيتهم.