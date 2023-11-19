حملة السيسي تحتفي بعيد ميلاده: مصر تمضي قدما نحو الجمهورية الجديدة في عهد مرشحنا

احتفلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بذكرى ميلاد الرئيس التي تحل اليوم 19 نوفمبر، بنشر فيديو حول السيرة الذاتية له، مع الإشارة إلى أبرز الانجازات التي تحققت في عهده.

إنجازات عديدة في القطاعات كافة

وأضافت الحملة: «مع ذكرى ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت مصر تحت قيادته إنجازات عديدةٍ في جميع القطاعات سواء داخليا أو خارجيا، والمضي قدما في طريقنا نحو الجمهورية الجديدة».

كما تابعت الحملة: «إنجازات كبرى في جميع المجالات، حيث وصلنا إلى قرابة 15 ألف مشروع خلال السنوات التسع الماضية، تلك المشروعات القومية التي أصبحت صروح المجد لشعبنا الأبي، وأصبح الأشقاء والأصدقاء ينظرون إلى إنجازات التنمية المصرية في هذا الوقت القياسي باعتبارها النموذج المثالي الذي يجب أن يقتدي به كل شعب وكل دولة في كل مكان».

قيادة وطنية تعرف احتياجات المصريين

واختتمت الحملة منشورها بالتأكيد على أنّ حجم المشروعات التي تحققت في مصر كانت نتيجة رؤية وأهداف وتخطيط دقيق لقيادة وطنية تعرف احتياجات مصر والمصريين في هذا العصر.