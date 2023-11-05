محمد نبيل عبدالجواد أمينا عاما لحزب حماة المستقبل في بني سويف

أصدر المهندس علي عبده، رئيس حزب حماة المستقبل، قرارا بتعيين الدكتور محمد نبيل عبدالجواد، أمينا عاما للحزب بمحافظة بني سويف.

وقال المهندس علي عبده، رئيس حزب حماة المستقبل، إن الدكتور محمد نبيل عبدالجواد، أحد القيادات الشابة الجديرة بالثقة لما يتمتع به من رؤية ثاقبة في شئون العمل السياسي والجماهيري والعمل العام، لافتا إلى أن الشباب هم قوام الحزب وعماده الرئيسي، ويأتي قرار تعيينه أمينا عاما لمحافظة بني سويف لإسهاماته السياسية والمجتمعية داخل الشارع في محافظة بني سويف التي تعد أحد أهم المحافظات المصرية.

الشارع المصري متعطش للعمل السياسي

وأضاف رئيس حزب حماة المستقبل، أن الدكتور محمد نبيل عبدالجواد، حقق نجاحات عدة على صعيد العمل السياسي والمهني، لا سيما وأنه تولى مناصب قيادية في عدد من الأحزاب الكبرى خلال السنوات الماضية، وكذلك إدارته لعدد من الشركات والمؤسسات في مختلف المجالات العلمية والإعلامية والشبابية والرياضية، كما أنه يحظى بثقة شباب أبناء محافظته، ويتمتع برؤية سياسية فريدة وتتماشى مع السياق العام لأيدولوجية الحزب وأهدافه.

بدوره، عبر الدكتور محمد نبيل عبدالجواد، عن سعادته بثقة المهندس علي عبده رئيس حزب حماة المستقبل والسادة أعضاء لجنة التقييم من قيادات الحزب، لاختياره أمينا عاما للحزب في محافظة بني سويف، لافتا إلى أنه سيعكف خلال الأيام المقبلة على وضع أجندة عمل واضحة لكيفية التعاطي مع مشكلات المواطنين وكذلك المعايير التي سيتم بناء عليها اختيار هيئة مكتب الأمانة العامة للحزب بالمحافظة وكذلك باقي القواعد الحزبية في مدن وقرى بني سويف.

وبحسب أمين عام حزب حماة المستقبل بمحافظة بني سويف، فإن الشارع المصري متعطش للعمل السياسي ويحتاج لمزيد من عمل الأحزاب والتداخل مع المواطنين في مشاكلهم اليومية والعامة، لافتا إلى أنه سيسعى خلال الفترة المقبلة مع كتيبة الشباب للعمل على كسب ثقة المواطنين القضاء على الفجوة الموجودة بين الشارع والأحزاب والتي لها أسباب عدة والتي يترأسها الصورة الذهنية التي لا تزال في أذهان المواطنين عن طبيعة العمل السياسي، والتي لابد من تغييرها والعمل على تحسين صورتها.

وأشار الدكتور محمد نبيل عبدالجواد، إلى أنه سيتم العمل على عقد ندوات توعوية للمواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية، باعتباره الاستحقاق الأهم، والذي تفصلنا عليه أسابيع قليلة، مشيرا إلى أن المشاركة الإيجابية هي السبيل لإظهار مصر بصورة تليق بها ومكانتها وحضارتها وهو ما سنعمل عليه، وسنعمل على دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، طبقا لما أعلنه الحزب من دعم الرئيس.