«مياه مطروح»: سحب الأمطار من 8 أحياء وتحديد أماكنها بأجهزة «GPS»

أعلن الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، استمرار أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بمطروح في جميع أحياء مطروح الثمانية، وتحدد إدارة الأزمات والطوارئ بالشركة بشكل ميداني مسبق أماكن تجمعات المياه، من خلال تحديدها بأجهزة GPS، وتحديد مستويات الإنخفاض عن سطح الأرض وجرى رسم خرائط خاصة بهذه المناطق، ووضعت خطة مسبقة للتعامل مع كل منطقة وفقا لطبيعتها.

التعامل مع أماكن تجمعات الأمطار

وقال رئيس الشركة، إنه مع حالة سقوط الأمطار في مطروح، في ظل الأحوال الجوية غير المستقرة، خلال نوة المكنسة والمنخفض الجوي الذي تتعرض له البلاد وخاصة على القطاع الشمالي والمحافظات الساحلية، تستمر جهود فريق الأزمات والطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح في التعامل مع أماكن تجمعات الامطار وسحبها من المناطق الحيوية، وذلك بعد سقوط أمطار متوسطة علي مدينة مرسي مطروح.

التعامل السريع مع الأمطار

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أنه جرى رفع الاستعدادات مع تغيرات حالة الطقس وحالات النواة التي ترصدها هيئة الأرصاد الجوية وتمركز المعدات والسيارات بالقرب من مناطق تجمع مياه الأمطار، للتعامل السىريع مع المياه، والدفع بسيارات ومعدات الشركة وتوجيهها إلي أماكن تجمع مياه الأمطار وسحبها ومازالت الاعمال مستمرة حتى الآن.