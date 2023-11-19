«رئيس مرسى مطروح»: تفعيل غرفة العمليات والأزمات لمواجهة نوة المكنسة

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، تجهيز جميع المعدات للتعامل مع نواتج مياه الأمطار ورفع درجة الاستعداد القصوى لنوة المكنسة، من خلال فرق الطوارئ بمجلس المدينة ومعدات وسيارات المركز بوسط المدينة والطريق الدولي الساحلي، طبقًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

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وتابع رئيس مدينة مرسى مطروح، استعدادات مجلس المدينة وفرق الطوارئ، اليوم، لتكون على أهبة الاستعداد للتعامل مع رفع تراكمات وتجمعات مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والميادين العامة والطريق الدولي، في حالة سقوط أمطار، وربط المدينة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالمعدات وسيارات الحملة الميكانيكية وإدارة تحسين البيئة المسؤولة عن التعامل مع الطقس غير المستقر، وحالات الطوارئ تحت إشراف نواب رئيس المدينة.

تفعيل غرفة العمليات والأزمات

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، تفعيل غرفة العمليات والأزمات مع مركز السيطرة بالمحافظة، لمتابعة الحالة العامة للطقس، وإبراز جهود فرق الطوارئ بمجلس المدينة بالتعامل الفوري مع تراكمات الأمطار بنطاق المدينة والمركز منذ سقوط الأمطار، وذلك في إطار تكليفات مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية ومحافظ مطروح، بسرعة التعامل الفوري مع تجمعات المياه.

بدء نوة المكنسة

وأوضح عبد المجيد، أنه مع بدء نوة المكنسة جرى التنسيق مع الجهات المعنية التي تتعامل مع رفع تجمعات مياه الأمطار مع الحماية المدنية والمرور والموارد المائية والري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان سرعة التخلص من المياه التي تعيق حركة المرور خاصة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والطريق الدولي، وذلك ضمن جهود المدينة، ووجه إدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية ورؤساء القرى، برفع درجة الاستعداد للمعدات والسيارات الخاصة، بالتعامل مع تجمعات مياه الأمطار في نطاق الأحياء الثمانية بالمدينة والطرق السريعة شرقًا وغربًا.

تلقي شكاوى المواطنين

وأعلن رئيس مدينة مرسى مطروح، تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين، بغرفة عمليات المجلس التي تعمل على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على أرقام 0464933158 / 0464935266.