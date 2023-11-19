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حلقة خاصة بـ«ملعب الفن» عن الفلسطينيين في الأدب والثقافة المصرية الليلة

كتب:

منتصر سليمان
02:56 م | الأحد 19 نوفمبر 2023
الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة الوطن

الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة الوطن

يستضيف الكاتب الصحفي مصطفى عمار، الكاتب والناقد الأدبي الكبير شعبان يوسف، في حلقة خاصة من برنامج «ملعب الفن» المُذاع على راديو «أون سبورت إف إم»، بعنوان «الفلسطينيون في الأدب والثقافة المصرية».

وخلال الحلقة يكشف «يوسف» لـ«ملعب الفن»، عددًا من الكواليس المهمة عن الفلسطينين الموجودين في الأدب والثقافة المصرية.

كما يتحدث عن دراسته البحثية التي نشرت في جريدة «اليوم السابع»، والتي حملت عنوانًا «فلسطين والفلسطينيون في القصة المصرية»، ويتطرق لأهم النقاط الموجودة في الدراسة وتفاصيل أخرى.

ملعب الفن

برنامج «ملعب الفن» يذاع يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء على الهواء مباشرة، علي « راديو أون سبورت إف إم»، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، كما يرأس تحريره أشرف شرف.

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