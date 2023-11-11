«ملعب الفن» يحتفي بأساطير الإخراج السينمائي بمصر على راديو «أون سبورت» الليلة

يحتفي برنامج «ملعب الفن»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، في حلقة خاصة واستثنائية بأساطير الإخراج السينمائي في مصر، إذ يستضيف البرنامج الكاتب الصحفي محمد مسعود للحديث عن كتابه الجديد «غير المكتوب عليهم»، الذي يوثق من خلاله حكايات وأسرار لأهم مخرجي السينما المصرية، وذلك في تمام الساعة 11 مساءً، على الهواء مباشرة، على راديو «أون سبورت إف إم».

«مسعود» يكشف خلال الحلقة كواليس تذاع لأول مرة عن مخرج الغلابة عاطف الطيب

ومن المقرر أنَّ يكشف «مسعود» خلال الحلقة كواليس تُذاع لأول مرة عن مخرج الغلابة، عاطف الطيب، ومخرج الساحر رضوان الكاشف، و لماذا خصص فصلا كاملا عن المخرج الراحل علي عبدالخالق بعنوان «الموهوب»، صاحب الثلاثية الشهيرة في السينما «العار، الكيف، جري الوحوش».

«مسعود» يكشف عن أسباب وصف المخرج الكبير الراحل عاطف سالم

كما يكشف «مسعود» عن أسباب وصف المخرج الكبير الراحل عاطف سالم بـ«الضحية»، في فصل خاص عنه.

يُذكر أنَّ برنامج ملعب الفن، يُذاع يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساءً على الهواء مباشرة على راديو «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار ويرأس تحريره أشرف شرف.