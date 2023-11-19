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تواصل فعاليات مونديال حياة كريمة للشباب في خماسي كرة القدم بالأقصر

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
09:43 م | الأحد 19 نوفمبر 2023
مونديال حياة كريمة

مونديال حياة كريمة

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر - الإدارة العامة للرياضة، مونديال حياة كريمة بمراكز شباب حياة كريمة بإدارتي شباب أرمنت وإسنا لكرة القدم الخماسية، وذلك في إطار التعاون بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة للشباب والرياضة، والإدارة العامة للرياضة، بمديرية شباب الأقصر، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وتوجيهات صلاح رشوان، مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

 

مراكز شباب حياة كريمة بالأقصر

وأوضحت مديرية شباب ورياضة الأقصر، أن فعاليات مونديال حياة كريمة للشباب خماسي قدم، تقام للشباب من سن 18 حتى 25 عاما وجرى تقسيم الفرق إلى أربع مجموعات، بواقع 8 فرق بإجمالي 32 فريقا خلال الفترة من 1 نوفمبر الجاري، حتى 30 أبريل 2024، بمراكز شباب حياة كريمة بالأقصر.

 

مونديال حياة كريمة

وأضافت أن دوري حياة كريمة، جاء تحت شعار «مونديال حياة كريمة»، لتنفيذ أنشطة ومشروعات داخل قرى حياة كريمة والتى من شأنها خلق حراك قوي داخل تلك القرى؛ لاستثمار طاقات الشباب والنشء، وجعل مراكز الشباب، مراكز خدمة مجتمعية، ووصول الرياضة إلى كل قرى الجمهورية.

 

 

 

 

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