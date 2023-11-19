«التحالف الوطني» ينظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الأقصر

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤتمرًا حاشدًا بمحافظة الأقصر؛ وذلك لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات و المشروعات القومية بجمهورية مصر العربية ضمن فاعليات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية و الإنجاز».

وجرى استعراض عدد من الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية داخل المحافظة، وما تقدمه مؤسسات التحالف الوطني وكياناته من دعم كبير على مستوي عدٍد من المشروعات القومية بجميع القطاعات الخدمية والتنموية، بالإضافة إلى حث المواطنين على ضرورة المشاركة الفعالة والإيجابية في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم.

حضر المؤتمر الآلاف من أهالي محافظة الأقصر، وعدد من قادة الرأي من أساتذة الجامعة والأطباء المهندسين والمعلمين والرائدات الريفيات وممثلين المجالس القومية والقيادات الدينية، وممثلين عن الجمعيات النشطة والقيادات الشابة الفاعلة بالمحافظة.

مؤتمر الأقصر يأتي ضمن سلسلة مؤتمرات حكاية وطن الحاشدة التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة انتخابية جديدة وتشجيع المواطنين، وحثهم على المشاركة الإيجابية والفاعلة في العملية الانتخابية.