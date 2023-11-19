أشبال الفنون بكفر الشيخ يشاركون في لقاء تنمية مهارات ذوي الهمم

يشارك أبناء مركز الفنون والإبداع بمركز شباب سيدي سالم، في محافظة كفر الشيخ، ضمن لقاء تنمية المهارات لذوي الهمم ، والذي يشارك به عدد من شباب محافظات الوجه البحري، حيث تقام الفاعليات بمركز الفريق أنور عبداللطيف بمحافظة الأسكندرية، وذلك خلال الفترة من 16 حتى 18 نوڤمبر 2023، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

4 أشبال يشاركون من كفر الشيخ

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، في محافظة كفر الشيخ، عبر بيان اليوم الأحد، أن اللقاء يشارك فيه 4 من أشبال مكتب قادرون بإختلاف بالمحافظة وهم ، أحمد الديب، وعمار المهدى، ومحمد أبو شعيشع، وأحمد فتحى، وذلك بهدف الحضور ضمن فاعليات ورش تنمية المهارات و برنامج زيارة الأماكن السياحية وغيرها من الأنشطة الكشفية المعدة خصيصاً للأشبال القادرون بإختلاف.

تنظيم العديد من الفاعليات

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، في محافظة كفر الشيخ، أن مركز الفنون والإبداع بسيدى سالم، بالمحافظة، ينظم تدريبات دورية لأعضاء الجوالة بمركز الفنون لتدريبهم على الأنشطة الكشفية و الثقافية، جاءت مشاركة أبناء المركز بلقاء تنمية المهارات لذوي الهمم ضمن لقاء محافظات وجه بحري بالإسكندرية بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة الدكتور مصطفى الحلو منسق مكتب قادرون بإختلاف بكفر الشيخ.