القائمة الكاملة للفائزين في المسابقة الأدبية المركزية بـ«قصور الثقافة»

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني نتيجة المسابقة الأدبية المركزية لعام 2022 - 2023، التي تقدم إليها عدد كبير من المبدعين من مختلف المحافظات، في مجالات شعر العامية والفصحي، القصة القصيرة، الرواية، الدراسات النقدية، أدب الطفل.

الفائزون في مسابقة قصور الثقافة

هذا وقد جاءت نتيجة المسابقة عن فوز 18 من المتسابقين في المجالات السابق ذكرها وجاءت كالتالي:

شعر العامية:

المركز الثالث محمود عصام جربو «الشرقية» عن ديوان «موسيقى الحجر».

المركز الثاني محمد عبد الرؤوف عبد الرؤوف «بورسعيد» عن ديوان «ربع آدم».

المركز الأول هناء محمد السيد - عن ديوان «شوارع دايخة ع العمدان».

شعر الفصحى

المركز الأول طارق خالد غمري «الغربية» عن ديوان «قبيل ارتطام الوعل الساقط من أعلى الجبل».

المركز الثاني لبنى إبراهيم عبد العزيز «البحيرة» عن ديوان «رصاصة تتلوى في خط مستقيم».

المركز الثالث زين العابدين محمد عبد الدايم «الأقصر» عن ديوان «وردة علمتنا التنقيب».

مجال الرواية

المركز الأول وليد مصطفى محمد «جنوب سيناء» عن روايته "شارميست".

المركز الثاني جعفر حمدان مرعي «قنا» عن روايته "جفنة الدم"،

فاز بالمركز الثالث أبو الحارث عيد محمود «الفيوم» عن روايته "المجد الدرامي".

القصة القصيرة

المركز الأول محمد أحمد فؤاد «كفر الشيخ» عن مجموعته «نسيت نهاية القصة».

المركز الثاني فاز به كيرس چورج متروس «الجيزة» عن مجموعته القصصية «ديسكو».

المركز الثالث هويدا محمد تركي «كفر الشيخ» عن المجموعة القصصية «شهوة الغرق».

أدب الطفل

المركز الأول محمود عبد الله درويش «البحيرة» عن كتاب «همام ومغارة الأحلام».

المركز الثاني محمد إبراهيم فرحات «القاهرة» عن كتاب «لدي طلب أخير»

المركز الثالث أحمد جمال صادق «قنا» عن كتابه «حلم سعيد»

الدراسات النقدية

المركز الأول محمود أحمد ذكري «القاهرة» عن كتاب «جدل الأمكنة وصراع الهويات - دراسة في رواية "الحب في المنفى".

المركز الثاني رامي مصطفى مصطفى هلال «كفر الشيخ» عن كتاب «جماليات القصة القصيرة بين الرؤية والتشكيل - قراءات في السرد القصصي"

المركز الثالث رشا محمد محمد الفوّال «الدقهلية» عن كتاب «تشظيات القلق وسؤال الحرية.. قراءات جمالية في شعر العامية».