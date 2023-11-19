مطروح تحذر من الوقوف أسفل الإعلانات وأعمدة الإنارة لعدم استقرار الطقس

حذر مركز ومدينة مرسى مطروح المواطنين من الوقوف تحت الأشجار المرتفعة واللوحات الإعلانية، وعدم ملامسة أعمدة الإنارة، بالتزامن مع نوة المكنسة التى تتعرض لها المدينة اليوم الأحد، في ظل عدم استقرار الأحوال الجوية.

تحذيرات للمواطنين

وشدد رئيس مدينة مرسى مطروح علي المواطنين بتجنب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية، وعدم ملامسة أعمدة الإنارة، أو الوقوف أسفلها، ويفضّل الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية، طبقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

رفع الإعلانات المعرضة للسقوط

وأكد رئيس المدينة أن إدارة تحسين البيئة قامت برفع الإعلانات التي تتعرض للسقوط بسبب عوامل الرياح، وناشد جميع المواطنين، أنه يفضّل التواجد داخل المبانى والمنازل السكنية أثناء سقوط الأمطار، وذلك لعدم استقرار حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح مثيرة للرمال والأتربة تؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وسقوط أمطار تكون رعدية أحيانا.

رفع حالة الاستعداد القصوى

ورفعت مدينة مرسي مطروح درجة الاستعداد القصوى مع نوة المكنسة من خلال فرق الطوارئ بمجلس المدينة ومعدات وسيارات المركز بوسط المدينة والطريق الدولي الساحلي، حيث جري تفعيل وربط غرفة العمليات مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، طبقاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واستمرار تلقي الشكاوي من أهالي مطروح وجمبع البلاغات عبر غرفة عمليات المجلس لتعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة.