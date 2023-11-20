فرص عمل بإحدى الشركات برواتب مجزية وأرباح سنوية.. الشروط وكيفية التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للمبادرات الشبابية بالتعاون مع شركة ميكروسوفت، ومؤسسة كير للتنمية، عن توافر فرص عمل بإحدى الشركات الكبرى في مجال السوبر الماركت.

وتوضح «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل الوظائف الشاغرة، وكيفية التقديم، وشروط القبول في الوظائف، وأماكن العمل وفقا لما أوضحته وزارة الشباب والرياضة.

الوظائف الشاغرة

- موظف متعدد المهام «كاشير - منسق ممرات - استلامات»

- شيف جبن

- موظف أمن

- فني صيانة تبريد وتكييف

أماكن العمل:

الزقازيق - سموحة

متطلبات الوظيفة:

- مؤهل متوسط على الأقل «خريجين فقط»

- خبرة أكثر من سنة في نفس الوظيفة.

- موقف واضح للتجنيد للذكور.

مميزات الوظيفة:

- رواتب مجزية تحدد حسب الخبرة.

- عدد ساعات العمل 9 ساعات.

- شيفتات متغيرة.

- يوم راحة في الأسبوع.

- أرباح سنوية.

- تأمين طبي (عائلي).

- تأمين إجتماعي.

كيفية التقديم على الوظائف

نوهت وزارة الشباب والرياضة، بأنه على الراغبين في التقديم على الوظائف ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/7VmC5TPpu5

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