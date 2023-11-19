وظائف لجميع المؤهلات بمرتب 5 آلاف جنيه وحوافز.. اعرف كيفية التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب والإدارة العامة للمبادرات الشبابية بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر عن يوم مفتوح للتوظيف لإحدى شركات الأمن والحراسة.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية،تفاصيل الوظائف الشاغرة، وميعاد ومقر انعقاد اليوم التوظيفي وكيفية التقديم للوظائف، وفقًا لما أوضحت وزارة الشباب والرياضة.

الوظائف المطلوبة

مشرفو أمن على «كمبوندات - ممشى سياحي - مولات»

مكان العمل

«أبو رواش – أكتوبر»

الشروط العامة:

- السن من 20 : 50 سنة

- العمل 12 ساعة

- مؤهلات «عليا – فوق متوسط – متوسط».

المميزات

- مرتب بداية من 4000 حتى 5000 جنيه.

- حوافز

- سكن متاح

- شنطة تموينية كل شهر

- تأمين طبي

- تأمين اجتماعي

- 4 أيام إجازة شهريا

موعد ومكان انعقاد اليوم التوظيفي

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنه سيتم عقد اليوم التوظيفى بمركز شباب البراجيل يوم الاثنين الموافق 20 نوفمبر 2023 في تمام الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا.

كيفية التقديم على الوظائف

للراغبين في التقديم على الوظائف ملء الاستمارة التالية: https://forms.office.com/r/NrzwbiP3E5

وللمزيد من الوظائف على منصة توظيف مصر من خلال اللينك التالي: https://tawzeefmasr.com