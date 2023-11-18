وظائف خالية بمرتبات تصل إلى 7 آلاف جنيه.. اعرف الشروط والتفاصيل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية، توافر وظائف خالية للشباب بمرتبات تصل إلى 7 آلاف جنيه شهريا، بالتعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة التفاصيل الكاملة لوظائف الشباب والرياضة، ونوضح من خلال التقرير موعد الملتقى التوظيفي والشروط المطلوبة ومميزات وحقوق الوظائف، والتي جاءت كما يلي.

تفاصيل الملتقى التوظيفي

وحددت وزارة الشباب والرياضة موعد اليوم التوظيفي المفتوح لإحدى الشركات الغذائية، ليكون يوم الاثنين الموافق 20 نوفمبر 2023 بمركز شباب البراجيل في تمام الساعة 10 صباحا وحتى 3 عصرا.

الشروط المطلوبة

1- الوظائف الخالية تكون في وظيفة أخصائي مبيعات.

2- مكان العمل يكون في فرع توزيع شبرا منت نزلة الأشطر، أبو النمرس.

- أن يكون المتقدم للوظائف متفرغ بشكل تام.

- أن يكون لديه موقف واضح من التجنيد.

المميزات والحقوق

- تمنح الشركة العاملين بها راتب أخصائي المبيعات يصل إلى 7 آلاف جنيه.

- تمنح الشركة للعاملين بها يوم إجازة في الأسبوع.

- تمنح الشركة للعاملين بها أرباح سنوية.

- تمنح الشركة للموظفين بدل مواصلات.

- توفر الشركة للعاملين بها تدريب مدفوع الأجر.

- توفر الشركة للعاملين بها تأمين طبي خاص وتأمين اجتماعي.