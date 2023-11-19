وظائف شاغرة في الهيئة العامة للنظافة والتجميل.. الشروط ومواعيد التقديم

كشفت محافظة القاهرة عن تفاصيل الوظائف المطلوبة في الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، موضحة أن التقديم يبدأ اليوم، إذ تسلم المستندات باليد إلى الأمانة الفنية بالإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام الهيئة.

وظائف قيادية في محافظة القاهرة

1- رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية.

2- مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

3- مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية.

4- مدير عام فرع هيئة بالأحياء.

المستندات المطلوبة:

عدد ثلاث نسخ

بيان الإنجازات

صورة ضوئية من شهادة التخرج وأي مؤهلات أخرى

بيان حالة وظيفية معتمد أو السيرة الذاتية معتمدة

صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية

صحيفه الحالة الجنائية باسم الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة

صورة ضوئية من الدورات التدريبية الحاصل عليها

شهادة الخبرة

عدد 8 صور شخصيةعدد اثنان اسطوانة مدمجة CD فارغ

المقترح التطويرى طبقا للنموذج المرفق في الإعلان

طريقة التقديم:

تقدم الطلبات والمستندات باليد إلى الأمانة الفنية بالإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام الهيئة باسم اللواء رئيس مجلس الادارة على العنوان التالي: عمارات 23 يوليو 3 ب بالعباسية.

مواعيد التقديم:

من 19 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2023.