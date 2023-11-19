«القاهرة الإخبارية»: نقل الأطفال حديثي الولادة من مجمع الشفاء بإشراف أممي

قال موفد قناة «القاهرة الإخبارية»، في قطاع غزة، في نبأ عاجل قبل قليل، إنه يجري نقل الأطفال حديثي الولادة من مجمع الشفاء الطبي، إلى أحد المستشفيات في قطاع غزة، تحت إشراف وكالات تابعة للأمم المتحدة، تمهيداً لنقلهم تباعاً إلى المستشفيات المصرية.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» بدخول شاحنة محملة بالوقود من معبر رفح، إلى قطاع غزة، في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها أهالي القطاع، نتيجة نفاد الوقود وتأثر المستشفيات وكافة المؤسسات والخدمات الأخرى.

وبحسب ما أوردت وكالة «رويترز» البريطانية للأنباء، في وقت سابق، فإن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وافقت على دخول 24 ألف لتر من الوقود، للشاحنات المخصصة لعمليات الأمم المتحدة في غزة.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى قرار السماح لشاحنات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بنقل كميات من الوقود عبر معبر رفح، لصالح الأنشطة الإنسانية، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، قبل 44 يوماً.