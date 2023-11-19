مصرع شخص في حادث تصادم بالهرم

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم بالهرم، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تولقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل المقدم أحمد عصام رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وبالانتقال تبين أنه أثناء سير شخص، 33 سنة «المتوفى»، سرق آخران يستقلان دراجة نارية هاتفه وأثناء قيامه بالعدو خلفهما للإمساك بهما اصدمت به سيارة ملاكي أودت بحياته في الحال.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتم التحفظ على السيارة وقائدها، وجار ضبط الدراجة ومستقليها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.