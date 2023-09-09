المشدد 3 سنوات لتشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه بالقاهرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، تشكيلا عصابيا لإدانته بسرقة السيارات من المواطنين بالإكراه الواقع عليهم في منطقة المعصرة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ومصادرة السلاح المضبوط وإلزامهما المصاريف الجنائية.

سرقة المواطنين بالإكراه

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين قيامهما في دائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة، بسرقة السيارات من المواطنين عن طريق الإكراه الواقع عليهم بدائرة القسم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

حيازة سلاح

وأضافت أوراق القضية، قيام المتهمين بحيازة وإحراز سلاح مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.