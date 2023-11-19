منطقة مطروح الأزهرية تعلن عن تشكيل مجلس الأمناء والآباء (صور)

أعلن رئيس منطقة مطروح الأزهرية، الشيخ عبد العظيم سالم، تشكيل مجلس الأمناء والآباء على مستوى منطقة مطروح الأزهرية، عقب الانتهاء من الانتخابات التي أجريت للمجلس، وذلك بحضور مدير عام العلوم الدينية والشرعية للمنطقة فضيلة الشيخ عطية سالم، ومدير إدارة رعاية الطلاب حاتم النجار، ومديري المراحل والإدارات التعليمية وعدد من أولياء الأمور.

نتيجة انتخابات مجلس أمناء المعاهد الأزهرية

وأعلنت منطقة الأزهر الشريف بمطروح عن فوز شريف عكوش، بمنصب رئيس مجلس الأمناء، على مستوى المعاهد الأزهرية في محافظة مطروح، كما جرى اختيار 14 عضوًا من مديري الإدارات كأعضاء للمجلس، وقال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، إن جميع المناصب بمجلس الآباء والأمناء جرى إعلانها عقب إجراء الانتخاب.

مجالس الأمناء بالمعاهد الأزهرية تمثل أولياء الأمور

وقال رئيس منطقة مطروح الأزهرية إن مجالس الأمناء هي الممثل الشرعي لأولياء الأمور، لافتاً إلى أن البعد المجتمعي للتعليم يتمثل في علاقة المعهد الأزهري بمحيطه الخارجي، وأبرز تلك العلاقات تتجسد في العلاقات القائمة بين المعاهد الأزهرية وأولياء الأمور باعتبارهم يمثلون جزءًا مهمًا من نسيج المجتمع التعليمي الذي يشمل الطلاب والمعلمين والإدارة.