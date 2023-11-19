«العربية للتصنيع» تشارك بأجهزة «لاب توب» وإلكترونيات في معرض CAIRO ICT

تعرض الهيئة العربية للتصنيع، خلال مشاركة مصنع الإلكترونيات، التابع لها، في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا CAIRO ICT، عددًا من المنتجات الإلكترونية المصنعة في مصر، ومنها الأجهزة الأمنية مثل كاميرات المراقبة، فضلاً عن عدد من المنتجات الأخرى، مثل أجهزة «اللاب توب»، و«التابلت»، والهواتف المحمولة، المُصنعة بـ«الهيئة».

وينعقد معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا CAIRO ICT هذا العام، تحت شعار «دمج العقول والآلات من أجل عالم أفضل»، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس اللجنة العليا للهيئة العربية للتصنيع، خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري.

منتجات الهيئة العربية للتصنيع

وتشارك «الهيئة» في المعرض، بأجهزة كاميرات مراقبة مصنعة محليًا، وأجهزة حضور وانصراف، و«انتركم مرئي»، وأنظمة صوتية مُصنعة بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص، فضلاً عن أجهزة لاب توب وتابلت وتليفون محمول، من إنتاج مصنع الإلكترونيات، بالتعاون مع إحدى المجموعات الدولية.

أجهزة ليد موفرة للطاقة بنسبة 70%

ويشتمل جناح مصنع الإلكترونيات، التابع لـ«العربية للتصنيع»، أيضًا على منظومات الإضاءة بـ«الليد»، والتي توفر استهلاك الكهرباء بنسب من 50 إلى 70%، مقارنة بأجهزة الليد التقليدية، فضلاً عن أجهزة «راوتر» للانترنت، المُصنعة بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية.

تعميق التصنيع المحلي

وأكد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، أن المنتجات التي تعرضها الهيئة في المصنع، تأتي لإبراز القدرات التصنيعية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وفقا لمعايير الجودة العالمية في كافة مجالات صناعة الإلكترونيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.