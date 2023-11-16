«العربية للتصنيع»: أكاديمية لتأهيل الكوادر لـ«الثورة الصناعية الرابعة»

أكدت الهيئة العربية للتصنيع، أنّها تعمل مع عدد من الشركات العالمية الرائدة، لتدريب وتأهيل الكوادر الصناعية المصرية على متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيات الصناعية العالمية في «أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع»، الموجودة في المقر الرئيسي للهيئة بطريق «القاهرة – السويس».

أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع

وذكرت «العربية للتصنيع»، في فيلم أعدته عن «الأكاديمية»، ونشرته عبر منصاتها الإلكترونية اليوم، أنّ الهيئة تعمل عبر «الأكاديمية» على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية لمواكبة التحول الرقمي ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، بهدف خلق جيل متميز قادر على التفكير والابتكار والإبداع، ومتمكن تقنيًا وتكنولوجيًا، وقادر على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

4 مجالات لتأهيل كوادر العمالة المصرية

ولفتت إلى تعاونها التعاون مع كبرى الشركات العالمية، لتدريب الكوادر في مجالات أنشطة التصنيع، والتحكم الآلي، والاتصالات، وأمن المعلومات، تحت شعار «نُدرب من أجل المستقبل».

التصنيع الذكي

وأشارت إلى أنّ الأكاديمية مُجهزة بأحدث ماكينات التصنيع الرقمي للتأهيل والتدريب على برمجة وتشغيل الماكينات الرقمية، مع إتاحة التدريب العملي على التصنيع بجميع مراحله، فضلا عن وجود أجهزة محاكاة على التدريب بمجالات التصميم والتصنيع، بالتعاون مع شركة «دي إم جي موري» العالمية الألمانية.

التحكم الصناعي

ولفتت إلى تدريب العمالة على مجالات «التحكم الصناعي»، بما يتضمنه من تشغيل ماكينات التحكم الرقمي، واكتشاف الأعطال وحلها بأسرع وقت ممكن، فضلاً عن تنفيذ معمل لتدريب المهندسين والفنيين على صيانة ماكينات التحكم الرقمي بالتعاون مع شركة سيمنس العالمية الألمانية.

الذكاء الاصطناعي

وأشارت إلى العمل في مجال الاتصالات؛ حيث جرى تزويد الأكاديمية بمعامل للتدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة الإلكترونية، وإدارة شبكات الحاسب لبناء قدرات الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالتعاون مع شركة هواوي الصينية العالمية.

ونفذت «العربية للتصنيع» في «الأكاديمية» نموذجا لمصنع ذكي لتقدم من خلاله الحلول الصناعية للشركات والمصانع، عبر استخدام تقنيات «المسح ثلاثي الأبعادي»، و«الهندسة العكسية».