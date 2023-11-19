الاحتلال الإسرائيلي: الحوثيون يختطفون سفينة تجارية في البحر الأحمر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد اختطاف الحوثيين سفينة تجارية في البحر الأحمر، وهو ما يعتبر حدثا دوليا خطيرا، وهي ليست إسرائيلية ولا إسرائيليون على متنها، بالإضافة لمغادرتها تركيا وكانت في طريقها إلى الهند بطاقم مدني دولي من دون أي إسرائيليين.

ووافقت إسرائيل على توريد 24 ألف لتر من الوقود للشاحنات المخصصة لعمليات الأمم المتحدة في غزة، بحسب وكالة «رويترز».

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قررت إسرائيل السماح لشاحنات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بنقل عدة آلاف من الليترات عبر معبر رفح، لصالح الأنشطة الإنسانية، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة من 40 يومًا.