ندوة بـ«إعلام الزقازيق» بشأن أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

نظم مجمع إعلام الزقازيق التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة حول المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر إجرائها في منتصف ديسمبر المقبل.

الأهمية الكبيرة للتصويت بشكل فعال

أكد الدكتور يحيى دهشان أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، أنه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، تجدر الإشارة إلى الأهمية الكبيرة للتصويت بشكل فعال، لاختيار الرئيس الأفضل للوطن.

التغييرات السياسية في منطقة الشرق الأوسط

وقال دهشان في الندوة التثقيفية التي عقدها مجمع إعلام الزقازيق، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، إن عدم وجود جمهور الناخبين أمام صناديق الاقتراع، أمر يتربص له أعداء الوطن وينتظرونه بشغف.

وأضاف أستاذ القانون العام بجامعة الزقازيق، أن ما يحدث من تغييرات سياسية في منطقة الشرق الأوسط، يفرض على الجميع تحمل مسؤولياته تجاه وطنه.

وفي السياق ذاته، أكد الإعلامي دسوقي عبدالله مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا، أن مجمعات الإعلام التابعة لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات بقيادة الدكتور أحمد يحيى، ستشكل غرف عمليات في أيام الانتخابات الرئاسية، للوقوف على الحالة الانتخابية ورصد أهم الأحداث.