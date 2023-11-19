تفاصيل اجتماع تنظيمي بـ«مستقبل وطن» لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

عقدت أمانات المرأة المركزية برئاسة النائبة رشا رمضان، والشباب المركزية برئاسة أحمد حسام عوض، والعمل الجماهيري المركزية برئاسة المهندس أحمد أمين مسعود، اجتماعا مشتركا، بهدف وضع خطة لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية وإطلاق مبادرة «كلنا معاك».

وخلال الاجتماع الذي حضره أمناء العمل الجماهيري والشباب والمرأة في 20 محافظة، تم عرض فيلم تسجيلي عن مبادرة حزب مستقبل وطن "كلنا معاك" لتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات وحشد الدعم في المحافظات والمراكز والقرى والنجوع للتأكيد على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

كلمة الحضور

وقالت النائبة رشا رمضان أمينة المرأة المركزية، إن الأمانات الثلاثة ستعمل كفريق واحد دعما للرئيس في الاستحقاق الدستوري المقبل، وإن اداء المحافظات سيتم تقييمه في نهاية العملية الانتخابية.

من جانبه أكد أحمد حسام عوض أمين الشباب المركزي، التحرك لحث الجماهير على النزول للشارع والمشاركة الايجابية لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه في الانتخابات الرئاسية.

نقاشات الاجتماع

بدوره تطرق المهندس أحمد أمين مسعود أمين العمل الجماهيري المركزي، للتحديات الداخلية والخارجية التي تجابهها مصر والتي تحتم على الجميع دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.