مركز الدراسات والبحوث البيئية بجامعة أسيوط يعقد اجتماعه الأول لبحث آليات عمله

عقد مركز الدراسات والبحوث البيئية بجامعة أسيوط، اجتماعه الأول بتشكيله الإداري الجديد؛ لبحث سبل وآليات العمل خلال الفترة المقبلة، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بمهام المركز، وبرئاسة الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الاجتماع أسفر عن عدد من التوصيات

وصرح الدكتور محمود عبدالعليم، بأن الاجتماع أسفر عن عدد من التوصيات أهمها: وضع خطة المساهمة في الأنشطة التي تتداخل مع نشاطات المركز بالجامعة، وضع خطة واضحة للتعامل مع مراكز الجامعة المتخصصة، مثل التنمية المستدامة وكفاءة الطاقة، إلى جانب تشكيل اللجان التحضيرية والتنظيمية والعلمية القائمة على جميع أعمال المؤتمر الثاني عشر للتنمية والبيئة في الوطن العربي، وتشكيل هيئة إستشارية وهيئة التحرير وسكرتير مجلة جامعة أسيوط للبحوث البيئية التي يصدرها المركز.

التشكيل الجديد

وشهد الاجتماع حضور؛ الدكتور أحمد حمزة حسيني أستاذ هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة، ومدير المركز، والدكتورة هبة الله راشد وكيل كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صالح محمود إسماعيل رئيس قسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة، والدكتور عاطف القرن أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب، والدكتور محمود مصطفى محمود أستاذ طب الأحياء المائية ورعايتها بكلية الطب البيطري، والدكتور عمرو سعيد عبدالرحمن أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم، والدكتور محمد أحمد ثابت أستاذ مساعد بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات بكلية الآداب، والكيميائى أحمد حمزة بإدارة السلامة والصحة المهنية، والأستاذ أحمد محمد بخيت سكرتير مجلس إدارة مركز الدراسات والبحوث البيئية.

وعلى هامش الاجتماع؛ وجه الدكتور محمود عبد العليم ، الشكر لكلً من: الدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية سابقاً، والدكتور عصام عادل أستاذ بقسم الجغرافيا بكلية الآداب، وعضو بالمركز سابقاً، تقديراً لدورهم وجهودهم خلال الفترة السابقة في خدمة المركز، وأداء دورهم المنوط بهم علي أكمل وجه.