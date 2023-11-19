شروط التقديم للتدريس في قسم تكنولوجيا التعليم بـ«نوعية المنيا»

أعلن قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية في جامعة المنيا، حاجته إلى انتداب 4 باحثين، لتدريس الجانب العملي لبعض المقررات الدراسية، في الفصل الدراسي الثاني، للعام الجامعي 2024/2023.

السمات الواجب توافرها في المتقدمين

ذكر بيان نشرته الصفحة الرسمية لكلية التربية النوعية جامعة المنيا، أنه ينبغي أن تتوافر في المتقدمين السمات الآتية:

- الالتزام والجدية.

- قوة الشخصية.

- حب مهنة التدريس.

والشروط تشمل:

- التفرغ للانتداب ألا يكون المتقدم يعمل في وظيفة ثابتة أو مؤقتة.

- من أبناء محافظة المنيا.

- حاصل على الدبلوم الخاص، أو الماجستير، أو الدكتوراه الأفضلية للدرجات الأكاديمية.

- خريج قسم تكنولوجيا التعليم - كلية التربية النوعية - جامعة المنيا.

- الأعلى والتقديرات الأعلى.

- اختيار المجال العملي الذي يرغب في القيام بتدريسه من المقررات الواردة في الجدول، ويقدم رؤية لتطوير الجانب العملي للمقررات التي يرغب فيها.

- يمكن اختيار ثلاثة مقررات وترتيبهم وفق رغبة المتقدم.

المستندات المطلوبة

1. صورة المؤهل الدراسي.

2. صورة تقديرات البكالوريوس.

3.صورة البطاقة الشخصية.

4. سيرة ذاتية.

وتقدم الأوراق المطلوبة لرئيس قسم تكنولوجيا التعليم كلية التربية النوعية جامعة المنيا، لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من اليوم الأحد، وحتى الثلاثاء المقبل، من الساعة العاشرة صباحًا، حتى الثانية عشر ظهرا.