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أبرز نتائج الأعمال لـaiBANK بنهاية سبتمبر 2023

كتب:

الوطن
04:55 م | الأحد 19 نوفمبر 2023
aiBANK

aiBANK

حقق aiBANK صافى أرباح بقيمة 801.3 مليون جنيه بنهاية شهر سبتمبر 2023 بنسبة نمو 100%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

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بقلم الوطن