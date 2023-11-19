أبرز نتائج الأعمال لـaiBANK بنهاية سبتمبر 2023 كتب: الوطن 04:55 م | الأحد 19 نوفمبر 2023 aiBANK حقق aiBANK صافى أرباح بقيمة 801.3 مليون جنيه بنهاية شهر سبتمبر 2023 بنسبة نمو 100%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: aiBANK يوقع بروتوكول تعاون طويل الأجل مع شركة Visa لتقديم باقة متكاملة من أحدث المنتجات والخدمات في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية لتلبية احتياجات العملاء aiBANK يفتح حسابات توفير مجانية بدون حد أدنى ويصدر بطاقات خصم مجانا «aiBANK» يطلق aiPremier Elite لتقديم باقة حصرية من المزايا والخدمات الفريدة لشريحة كبار العملاء aiBANK يطلق خدمة جديدة مميزة ai Premier Elite لكبار العملاء aiBANK يعلن إتاحة عمليات السحب والإيداع اللحظي ببطاقات الخصم المباشر عن طريق كل ماكينات شركة فوري aiBANK يحقق نموا قويا في الربع الاول من عام 2023 بصافي ربح 175 مليون جنيه aiBANK نمو بقلم الوطن