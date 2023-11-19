انعقاد غرفة عمليات مركزية لمتابعة حالة الطقس على مدار الساعة بكفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، جهود الوحدات المحلية بالمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وأجهزة المحافظة المعاونة، التي تواصل جهودها في رفع مخلفات الأمطار، ومتابعة تشغيل محطات وروافع الصرف الصحي والصرف الزراعى، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر.

وشدد على مواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز، مع انعقاد دائم غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

المحافظ يشدد على التعامل الفوري مع أي أمطار

وأكد المحافظ، تواجد رؤساء المراكز والمدن ونوابهم ورؤساء القري وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، في الشوارع على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي أمطار قد تسقط في حينه.

كما وجه المحافظ، بالتنسيق مع قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنباً إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن، والتعامل الفوري مع مياه الأمطار، والتركيز على محيط المدارس، والمستشفيات ودور العبادة، والهيئات الخدمية، تيسيراً لحركة مرور المواطنين.

الابتعاد عن أكشاك المحولات وأعمدة الكهرباء

وطالب المحافظ، بضرورة توعية المواطنين وطلاب المدارس بالابتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق الكهرباء وأعمدة الكهرباء، واتخاذ الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار، حرصاً على سلامتهم، وتجنب احتمالات حدوث أي مخاطر، ومتابعة ما ورد من خرائط التنبؤ بحالة الطقس وسقوط الأمطار من هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد المحافظ، على التزام جميع القطاعات والأجهزة المعنية بتنفيذ كل التعليمات والتواصل المباشر على مدار الساعة مع مركز عمليات المحافظة.

كما وجه المحافظ، بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين، وتخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على الخط الساخن رقم «114» ورقم «0473220792» من التليفون الأرضي أو المحمول لتلقى استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين.